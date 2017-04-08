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Злостный нарушитель ПДД во Владивостоке отправится за решетку на 15 суток

Суд Владивостока вынес решение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

39-летний житель Владивостока был привлечен ответственности за переход дороги в неположенном месте по части 1 статье 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующем в процессе дорожного движения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Штраф в размере 500 рублей гражданин в предусмотренный законом срок не уплатил.

В связи с тем, что 39-летний житель Владивостока неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (4 нарушения за 6 месяцев), в том числе - за управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, а также имел ранее неоплаченные штрафы, гражданин был доставлен в судебный участок.

В ходе судебного разбирательства вину мужчина признал. Мировой судья Советского района города Владивостока рассмотрел дело об административном правонарушении о неуплате в установленный срок штрафа. Гражданину назначена мера наказания в виде административного ареста сроком на трое суток.

Госавтоинспекция города Владивостока напоминает, что в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности вплоть до ареста на срок до 15 суток.    

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