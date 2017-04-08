Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017»

Сегодня, 8 апреля, в 11 часов 30 часть дороги от Покровского парка до Алеутской заполнили велосипедисты, сообщает корреспондент РИА Vladnews. Велосезон в Приморье официально открыт.
Более 100 владивостокцев сегодня прокатились от Покровского парка по улице Алеутской, проследовав по Корабельной набережной. Финишировали велосипедисты на набережной Цесаревича. Участие в велозабеге, не смотря на туманную погоду, приняли люди разных возрастов: от детей до стариков. Некоторые из участников предпочли поддержать велозабег, прокатившись на самокате и скейтборде.
"Постоянно на работу едешь на машине. А тут возможность прокатиться по тому же маршруту, но уже на велосипеде. Мы за активный и спортивный образ жизни. Поэтому всей семьей оделись теплей и решили вспомнить, как держать равновесие. Все-таки, зима от нас ушла совсем недавно",- рассказалажительница Владивостока Карина Перелатова.
Во время велозабега в некоторых местах было ограничено движение,к чему владивостокские автомобилисты юыли подготовлены заранее.
Стоит отметить, что следующий велозабег во Владивостоке пройдет в середине мая.
Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий.