Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017»

Приморцы за активный и здоровый образ жизни

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 апреля, в 11 часов 30 часть дороги от Покровского парка до Алеутской заполнили велосипедисты, сообщает корреспондент РИА Vladnews. Велосезон в Приморье официально открыт.

Более 100 владивостокцев сегодня прокатились от Покровского парка по улице Алеутской, проследовав по Корабельной набережной. Финишировали велосипедисты на набережной Цесаревича. Участие в велозабеге, не смотря на туманную погоду, приняли люди разных возрастов: от детей до стариков. Некоторые из участников предпочли поддержать велозабег, прокатившись на самокате и скейтборде.

"Постоянно на работу едешь на машине. А тут возможность прокатиться по тому же маршруту, но уже на велосипеде. Мы за активный и спортивный образ жизни. Поэтому всей семьей оделись теплей и решили вспомнить, как держать равновесие. Все-таки, зима от нас ушла совсем недавно",- рассказалажительница Владивостока Карина Перелатова.

Во время велозабега в некоторых местах было ограничено движение,к чему владивостокские автомобилисты юыли подготовлены заранее.

Стоит отметить, что следующий велозабег во Владивостоке пройдет в середине мая.

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий.

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