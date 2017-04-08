Приморец обокрал свою соседку

Мужчина признался в содеянном

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока обратилась в полицию с сообщением о краже из частного дома в селе Струговка, сообщает РИА VladNews.

С ноября прошлого года в селе женщина не появлялась. По приезду, потерпевшая обнаружила пропажу материальных ценностей на сумму свыше 16 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу, провели поквартирный обход.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении квартирной кражи задержан 33-летний сосед потерпевшей. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей в полном объеме.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.