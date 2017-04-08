За регистрацию 10 иностранцев в своем доме приморец может попасть за решетку на три года

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

46-летнего жителя города Уссурийск прописал в своем доме 10 иностранцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Граждане прибыли из Узбекистана и Армении.

Сотрудники полиции установили, что прописанные в частном доме по адресу улица Солдатская, Уссурийск, иностранцы фактически не проживают. Они пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в подразделении дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.