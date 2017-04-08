Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией 15:50, 08 апреля Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» 15:15, 08 апреля Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» (Фото)
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий 14:45, 08 апреля За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
Новостная лента
Апрель, 08 суббота
18:07
РИА VladNews ждет ваших новостей!
18:07
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
18:07
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
18:02
Приморец обокрал свою соседку
17:33
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу
16:54
За регистрацию 10 иностранцев в своем доме приморец может попасть за решетку на три года
16:21
Google будет проверять новости на достоверность
15:50
Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
15:15
Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» Фото
14:45
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
14:02
Опасные игры затеяли подростки из Владивостока Фото
13:42
Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье
13:01
Приморец не справился с управлением своего ТС и угодил в кювет
12:33
Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей
12:06
Скандальный самострой возле дома Элеоноры Прей демонтирован Фото
11:40
Ученые узнали, чем пахнут старые книги
11:16
В ДТП в Приморье пострадала девочка 6-ти лет
10:42
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:11
В расписании авиарейсов из Владивостока изменения
09:38
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:06
Сегодня во Владивостоке умеренный дождь
08:24
Афиша культурных событий Приморья с 8 по 14 апреля
07:05
Еженедельная продовольственная ярмарка начала свою работу на центральной площади Владивостока Фото и Видео
06:20
ГАИ Владивостока предупреждает о временном ограничении движения и парковки автотранспорта
05:05
Бойцы муниципальной школы единоборств Владивостока проведут спортивные выходные
04:03
В Приморье началась подготовка к следующему учебному году
03:01
Порядок предоставления информации по требованию прокурора стал яснее
02:00
Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика
01:06
РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
Апрель, 07 пятница
23:42
Детский сад вреден для детей, - ученые
22:23
Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
21:04
Змеи голодают ради секса, - ученые
20:31
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

За регистрацию 10 иностранцев в своем доме приморец может попасть за решетку на три года

Возбуждено уголовное дело
Фото: misanec.ru Фото: misanec.ru
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

46-летнего жителя города Уссурийск прописал в своем доме 10 иностранцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Граждане прибыли из Узбекистана и Армении.

Сотрудники полиции установили, что прописанные в частном доме по адресу улица Солдатская, Уссурийск, иностранцы фактически не проживают. Они пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в подразделении дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
14:45, 08 апреля 2017 За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий

Есть пострадавшие

Опасные игры затеяли подростки из Владивостока
14:02, 08 апреля 2017 Опасные игры затеяли подростки из Владивостока

Группа детей прыгает по крышам домов

Приморец не справился с управлением своего ТС и угодил в кювет
13:01, 08 апреля 2017 Приморец не справился с управлением своего ТС и угодил в кювет

Водитель и пассажир получили травмы

В ДТП в Приморье пострадала девочка 6-ти лет
11:16, 08 апреля 2017 В ДТП в Приморье пострадала девочка 6-ти лет

Обстоятельства случившегося выясняются

Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога
18:01, 07 апреля 2017 Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога

Мужчины задержаны на посту Пограничный в Приморье

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке
16:16, 07 апреля 2017 Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Куда пойти?

За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:54, 07 апреля 2017 За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений

Комментарии РАН и МЧС