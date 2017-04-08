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Общество

Google будет проверять новости на достоверность

Компания запустит алгоритм, который будет проверять событие на наличие фактологических ошибок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Стало известно, зачем Google начал проверять достоверность новостей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости. Компания запустит специальный алгоритм для проверки новостей на наличие фактологических ошибок, чтобы привлечь больше аудитории на свой ресурс.

Таким образом компания запустит алгоритм, который будет проверять событие на наличие фактологических ошибок. Таким образом, каждая новостная статья на портале будет подвергаться "оценке" при помощи отметки "достоверности". Такой значок будет проставляться рядом с каждым сайтом, на котором размещается новость.

При этом, алгоритм не будет выводить более "честную" новость на первое место, а просто обозначит ее специальной "белой" меткой. Таким образом компания не станет "расслаблять" пользователей и отучать их самостоятельно проверять информацию. 

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