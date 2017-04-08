Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией

​Большая пресс-конференция состоялась в крае

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Большая пресс-конференция, приуроченная к Всемирному Дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, состоялась в пресс-центре Администрации Приморского края, сообщает РИА VladNews.

В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим депрессией. Он проходит под лозунгом «Давай поговорим».

Врачи рассказали о том, как своевременно распознать и победить депрессию.

Заведующая кафедрой клинической психологии Тихоокеанского медуниверситета, доктор психологических наук, профессор, внештатный медицинский психолог краевого департамента здравоохранения Наталья Кравцова отметила, что депрессия – проблема, с которой сталкивается не только взрослый человек, но и ребенок.

«Из-за депрессии значительно снижается качество жизни, она негативно сказывается на общих отношениях с коллегами, близкими, общей работоспособности. Сегодня количество нуждающихся в подобной компетентной поддержке продолжает увеличиваться», – отметила она.

Специалист подчеркнула, что симптомы депрессии очень разнообразны и варьируются в зависимости от формы заболевания. И привела примеры наиболее типичных признаков этого расстройства:

– эмоциональные проявления: тоска, страдание, угнетенное, подавленное настроение, отчаяние, тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды, раздражительность, чувство вины, частые самообвинения, недовольство собой, снижение уверенности в себе, снижение самооценки;

– физиологические проявления: нарушения сна (бессонница, сонливость), изменения аппетита (его утрата или переедание), снижение энергии, повышенная утомляемость при обычных физических и интеллектуальных нагрузках, слабость, боли и разнообразные неприятные ощущения в теле (например, в сердце, в области желудка, в мышцах);

– поведенческие проявления: пассивность, избегание контактов (склонность к уединению, утрата интереса к другим людям), отказ от развлечений и другие.

Ее коллега, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии Тихоокеанского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-психотерапевт департамента здравоохранения Приморского края Илья Ульянов подчеркивает, что человек при тяжелой депрессии сталкивается с нежеланием жить, начинает задумываться про общую бессмысленность своего существования.

«Подобные симптомы у вас или близких людей могут свидетельствовать о необходимости обратиться за помощью к психотерапевту. В таких ситуациях важна срочность и своевременность грамотного лечения проблемы», – говорит врач.

Всем, кому нужна помощь такого рода, специалисты приглашают на Уборевича, 20 – здесь расположен Центр психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра.

«Наши специалисты занимаются решением острых проблем, научат их конструктивно решать. Есть много программ, таких, например, как «антистресс», есть комплексные программы. Вы можете выбрать для себя и куклотерапию – это метод психологической коррекции различных состояний при помощи кукол. Несмотря на простоту и доступность метода, куклотерапия глубокая и серьезная форма терапии, имеющая свои показания, к которым относятся: неврозы, повышенная тревожность, страхи, низкая самооценка, а также трудности взаимоотношений с окружающими, депрессии и другие стрессовые ситуации», - рассказала заведующая центром Лариса Дробот.

Специалисты единогласно говорят о том, что помочь победить депрессию можно. Самые простые и действенные способы – влюбиться, отправиться в путешествие, найти хобби, завести домашнее животное или просто отдохнуть неделю и вдоволь выспаться.