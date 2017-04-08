Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые

Правило нужно соблюдать каждый день

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые провели ряд экспериментов вместе с коллегами из Турции и выяснили, что тем, кто любит поздно ложиться, можно справиться с этой привычкой, даже если причина в мутации генов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Группа американских и турецких ученых выяснила, как "Совам" справиться со своей привычкой поздно ложиться спать. Ранее они выяснили, что причина таких пристрастий кроется в генной мутации. Один ген у "Сов", под названием CRY1 мутировал. Из-за него рамки "биологических" часов в организме человека сдвигаются на 1-2 часа.

После ряда экспериментов, эксперты пришли к выводу, что противостоять капризам природы можно. Достаточно регулярно, без нарушений, ложиться спать рано. А днем вести как можно более активный образ жизни. Тогда организм сам сдвинет режим сна в нужную сторону.

Однако, предупреждают врачи, правило нужно соблюдать каждый день.