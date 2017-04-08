Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией 15:50, 08 апреля Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» 15:15, 08 апреля Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» (Фото)
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий 14:45, 08 апреля За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
Новостная лента
Апрель, 08 суббота
19:51
РИА VladNews ждет ваших новостей!
19:51
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
19:51
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
19:15
Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые
18:02
Приморец обокрал свою соседку
17:33
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу
16:54
За регистрацию 10 иностранцев в своем доме приморец может попасть за решетку на три года
16:21
Google будет проверять новости на достоверность
15:50
Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
15:15
Во Владивостоке стартовал «Велосезон-2017» Фото
14:45
За сутки в Приморье зарегистрировано более 70 аварий
14:02
Опасные игры затеяли подростки из Владивостока Фото
13:42
Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье
13:01
Приморец не справился с управлением своего ТС и угодил в кювет
12:33
Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей
12:06
Скандальный самострой возле дома Элеоноры Прей демонтирован Фото
11:40
Ученые узнали, чем пахнут старые книги
11:16
В ДТП в Приморье пострадала девочка 6-ти лет
10:42
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:11
В расписании авиарейсов из Владивостока изменения
09:38
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:06
Сегодня во Владивостоке умеренный дождь
08:24
Афиша культурных событий Приморья с 8 по 14 апреля
07:05
Еженедельная продовольственная ярмарка начала свою работу на центральной площади Владивостока Фото и Видео
06:20
ГАИ Владивостока предупреждает о временном ограничении движения и парковки автотранспорта
05:05
Бойцы муниципальной школы единоборств Владивостока проведут спортивные выходные
04:03
В Приморье началась подготовка к следующему учебному году
03:01
Порядок предоставления информации по требованию прокурора стал яснее
02:00
Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика
01:06
РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
Апрель, 07 пятница
23:42
Детский сад вреден для детей, - ученые
22:23
Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
21:04
Змеи голодают ради секса, - ученые
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Как «сове» стать «жаворонком» - выяснили ученые

Правило нужно соблюдать каждый день
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые провели ряд экспериментов вместе с коллегами из Турции и выяснили, что тем, кто любит поздно ложиться, можно справиться с этой привычкой, даже если причина в мутации генов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Группа американских и турецких ученых выяснила, как "Совам" справиться со своей привычкой поздно ложиться спать. Ранее они выяснили, что причина таких пристрастий кроется в генной мутации. Один ген у "Сов", под названием CRY1 мутировал. Из-за него рамки "биологических" часов в организме человека сдвигаются на 1-2 часа.

После ряда экспериментов, эксперты пришли к выводу, что противостоять капризам природы можно. Достаточно регулярно, без нарушений, ложиться спать рано. А днем вести как можно более активный образ жизни. Тогда организм сам сдвинет режим сна в нужную сторону.

Однако, предупреждают врачи, правило нужно соблюдать каждый день. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией
15:50, 08 апреля 2017 Врачи рассказали приморцам о методах борьбы с депрессией

​Большая пресс-конференция состоялась в крае

Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей
12:33, 08 апреля 2017 Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей

Жизнь с четвероногими с детства приносит пользу ребенку

Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика
02:00, 08 апреля 2017 Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика

Оно запускает специфическую реакцию в областях головного мозга

РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
01:06, 08 апреля 2017 РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран

Рейтинг учитывает и смертность от вредной привычки

Детский сад вреден для детей, - ученые
23:42, 07 апреля 2017 Детский сад вреден для детей, - ученые

В будущем это может привести к диабету

Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:14, 07 апреля 2017 Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые

Любители полезных завтраков меньше болеют

Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:32, 07 апреля 2017 Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока

Открытые уроки проходят традиционно