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Приморец не справился с управление своего ТС и угодил в кювет

Водитель и пассажир получили травмы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

В приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе 198 км автодороги «Осиновка-Рудная Пристань». Д вигаясь со стороны села Осиновка в направлении поселка Рудная Пристань, водитель 62 лет не справился с управлением своего транспортного средства марки Toyota Corolla на мокром асфальте и вылетел с трассы в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате удара пострадали 2 человека, водитель и пассажир данного транспортного средства: мужчины в возрасте 62 и 47-лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение

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