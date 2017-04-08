Кошки и собаки спасают от ожирения и аллергии детей

Жизнь с четвероногими с детства приносит пользу ребенку

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что домашние животные не только источник радости, но и эффективный помощник при борьбе с лишним весом и аллергией у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты из Канады пришли к выводу, что благодаря кошкам и собакам в кишечнике ребенка развиваются полезные бактерии Oscillospira и Ruminococcus, которые предотвращают развитие аллергических реакций и раннего ожирения. Кроме того, снижается риск заболеть холерой и пневмонией. Эффективнее всего метод будет действовать, если малыш растет с четвероногими друзьями с 3-х месяцев.



