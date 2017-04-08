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Общество

Скандальный самострой возле дома Элеоноры Прей демонтирован

На демонтажные работы ушло 45 дней
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье завершили снос самостроя возле объекта культурного наследия – дома Элеоноры Прей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Строители справились со своей задачей в два раза быстрее, чем предполагалось – семиэтажный монолитный каркас снесли за 38 дней. За это время на площадке было демонтировано и раздроблено более 700 тонн железобетонных конструкций, андезитобазальтовых блоков несущих и ограждающих конструкций. Еще неделя ушла у строителей на то, чтобы привести в порядок земельный участок. Для восстановления существующего рельефа на площадку завезено более 450 тонн грунта и чернозема. Сейчас подрядчик, компания «Восточные ворота», завершает работы по благоустройству этой территории.

Напомним, эта история началась в 2012 году, когда застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 квадратных метров. По словам руководителя инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья Михаила Заиченко, в процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации. Кроме того, в процессе строительства застройщик снес одну из построек ансамбля почтового ведомства «Усадьбы Смитов», хотя все строения, расположенные в Почтовом переулке, 5, подлежат государственной охране. Инспекцией госстройнадзора предпринимались все возможные меры, для того чтобы призвать к соблюдению закона, общая сумма штрафов, наложенных на застройщика, составляет более семи миллионов, но это тоже его не останавливало. Застройщик всячески препятствовал, не было ни одного решения, которое бы он не обжаловал в суде, однако мы добились справедливости.

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