Ученые узнали, чем пахнут старые книги

Респонденты поделились тем, что чувствую при входе в библиотеку

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

По результатам проведенных исследований ученые из Британии составили каталог запахов старинных книг и библиотек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Специалисты хотели узнать, как воспринимают старинные книги люди-читатели. Для этого был проведен эксперимент: испытуемых пригласили в библиотеку и дали понюхать книгу 1928 года. Результат удивил ученых. Разные люди сообщали о разных запахах. Участники рассказали, что книга пахнет кокосом. шоколадом, дымом, шоколадом и даже рыбой. Большинство респондентов отмечали приятный запах книг, некоторые отнеслись к нему нейтрально.

Также участники поделились тем, что чувствуют, когда входят в библиотеку - дерево, дым, зелень и ваниль.

Исследователи отмечают, что эксперимент нужен им для того, чтобы в дальнейшем создать атмосферу прошлого при провождении времени в библиотеке. Запахи помогут читателям окунуться в давно забытые и ушедшие времена.