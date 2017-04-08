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В ДТП в Приморье пострадала девочка 6-ти лет

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: ГАИ Приморья Фото: ГАИ Приморья
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился  в районе 111 км. автодороги «Раздольное-Хасан». 24-летний водитель автомобиля Nissan Laurel двигался со стороны поселка Раздольное в направлении поселка Хасан. Не убедившись в безопасности своего маневра, мужчина совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Ractis, которым управляла женщина 66 лет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате удара пострадали два человека – водитель и пассажир Toyota Ractis. 6-летняя девочка, пассажир Toyota Ractis, была пристегнута специальных детским удерживающим устройством, благодаря чему обошлось без серьезных травм. Пострадавшие с ушибами и ссадинами направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNewsв пресс-службе ГАИ Приморья, на момент ДТП стаж вождения водителя Nissan Laure составил 7 лет, водителя Toyota Ractis – 37 лет, ранее в 2017 году грубых нарушений ПДД не допускали. 

Специалистам еще предстоит разобраться в случившемся.

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