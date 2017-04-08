Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 8 и 9 апреля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия. сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

8 апреля в 10:30 - литературный турнир «Чудесное путешествие в страну детства» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

8 апреля в 11 часов - работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

8 апреля в 12 часов - «Общаемся на английском» - встреча с директором фонда «Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

8 апреля в 13 часов - «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

8 апреля в 15 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

8 апреля в 15 часов - библиотеки Владивостока присоединяются к всероссийской акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Вход свободный. Где можно написать диктант:

центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70);

молодежная библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73);

библиотека № 2 (посёлок Трудовое; ул. Чичерина, 10, тел. 238-13-57);

библиотека № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99);

библиотека № 6 им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10);

библиотека № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83);

библиотека № 11 им. И.У. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8, тел. 244-02-94);

библиотека № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-45);

библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20, тел. 220-28-52).

8 апреля в 18 часов - встреча в клубе любителей фантастики «Магическая Британия» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

9 апреля в 11 часов - клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

9 апреля в 11 часов - работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

9 апреля в 14 часов - беседа-презентация «На ковре-самолёте» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

9 апреля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

9 апреля в 14 часов - литературные встречи в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

9 апреля в 15 часов - игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 245-54-99). Вход свободный.

9 апреля в 16 часов - клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки японского языка в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события

8 апреля в 9 часов - на базе спортивно-технического общества «Патриот» (ул. Карбышева, 11) состоится чемпионат Владивостока по практической стрельбе из пистолета. В соревнованиях примут участие спортсмены стрелковых клубов и команд города, военнослужащие, сотрудники УМВД, таможенных органов и работники предприятий с особыми уставными задачами. Вход свободный.

8 апреля в 11 часов - управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Владивостока и Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу проведут соревнование по правилам kakuto system (полноконтактные поединки). Турнир пройдет на базе муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока (проспект 100-летия Владивостока, 30д) среди спортсменов отделения джиу-джитсу. Возраст участников - от 10 до 13 лет включительно. Вход свободный.

8 апреля в 11.30 - во Владивостоке состоится открытие спортивно-массового мероприятия «Велосезон-2017». Велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутская, далее велосипедисты движутся по Корабельной набережной и финишируют на набережной Цесаревича. Вход свободный.

9 апреля в 10 часов – во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый чемпионат Владивостока по рукопашному бою. Вход свободный.

9 апреля в 11 часов - управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Владивостока и Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу проведут соревнование по правилам newaza (борьба). Турнир пройдет на базе муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока (проспект 100-летия Владивостоку, 30д) среди спортсменов отделения джиу-джитсу. Возраст участников - от 10 до 13 лет включительно. Вход свободный.