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РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран

Рейтинг учитывает и смертность от вредной привычки
Фото: Gandex.RU Фото: Gandex.RU
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

РФ попала в Топ-5 рейтинга государств по числу курильщиков и смертей от связанных с курением заболеваний. Об этом свидетельствует международное исследование, опубликованное научным журналом The Lancet, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА REGNUM.

«Расширение масштабов борьбы против табака, особенно после принятия Рамочной конвенции по борьбе против табака, является одной из главных причин успеха мирового здравоохранения, - говорится в сообщении. - Тем не менее, курение на данный момент остается главным риском преждевременной смерти и инвалидности во всем мире».

Так, на первом месте в этом скорбном рейтинге находится Китай, на втором - Индия, на третьем - США. В Топ-5 рейтинга также входят Россия (4 место) и Индонезия (5 место). По данным специалистов, в этих странах каждый год от курения умирает около 200-800 тысяч людей.

Исследователи считают, что общее количество курящих людей на Земле уже достигло миллиарда.

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