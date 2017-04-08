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Общество

Порядок предоставления информации по требованию прокурора стал яснее

Невыполнение требований закона влечет административное наказание
Фото: ЯСИА Фото: ЯСИА
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

До недавнего времени отсутствовало единообразие в практике определения срока органам и организациям для предоставления по требованию прокурора информации и документов при проведении проверок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

С 18 марта 2017 года законодателем конкретизированы положения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части установления сроков представления по требованию прокурора информации, документов, справок и других материалов, необходимых при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций.

Теперь срок предоставления таких сведений и документов прокурору установлен в течение 5 рабочих дней с момента поступления требования прокурора руководителю или иному уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения проверок исполнения законов - в течение 2 рабочих дней.

В требовании прокурора могут быть установлены более длительные сроки.

При наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимые информация, документы и материалы или их копии представляются в течение суток с момента поступления требования прокурора.

Кроме того, срок проведения проверки увеличен с 20 дней относительно действующего законодательства до 30 календарных дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной проверки, срок проведения проверки продлевается ещё на 30 календарных дней.

Одновременно статья 21 названного Закона дополнена новым пунктом, согласно которому решение о проведении проверки принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки указываются цели, основания и предмет проверки.

В случае, если в ходе указанной проверки получены сведения, указывающие на наличие в деятельности проверяемого органа (организации) иных нарушений законов, требующих принятия мер прокурором, подтвердить или опровергнуть которые невозможно без проведения проверки, прокурор или его заместитель принимает решение о расширении предмета указанной проверки или решение о проведении новой проверки и доводит принятое решение до сведения руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня его принятия.

Ведомство напоминает, что за невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотрена административная ответственность по статье 17.7 КоАП РФ в виде административного штрафа для граждан в размере до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 3 тысяч рублей либо дисквалификацию до 1 года. Юридические лица в свою очередь могут быть подвергнуты штрафу до 100 тысяч рублей либо их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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