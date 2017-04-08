Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной 22:23, 07 апреля Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье 20:31, 07 апреля Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
В субботу Владивосток вновь накроют дожди 17:28, 07 апреля В субботу Владивосток вновь накроют дожди
Новостная лента
Апрель, 08 суббота
03:31
РИА VladNews ждет ваших новостей!
03:31
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
03:31
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
03:01
Порядок предоставления информации по требованию прокурора стал яснее
02:00
Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика
01:06
РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
Апрель, 07 пятница
23:42
Детский сад вреден для детей, - ученые
22:23
Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
21:04
Змеи голодают ради секса, - ученые
20:31
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
19:03
Экспорт вина из Грузии вырос на 85%‍
18:14
Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:01
Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога
17:42
Советник по вопросам инвестиций назначен в Приморье
17:32
Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:28
В субботу Владивосток вновь накроют дожди
17:26
Обладатель звания «Верховный Учитель Йоги» посетил Владивосток Фото
17:14
Топ востребованных профессий-2017
17:04
Грузооборот по транспортному коридору «Приморье-1» увеличился за год вдвое
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика

Оно запускает специфическую реакцию в областях головного мозга
Фото: LookW.ru Фото: LookW.ru
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Американские исследователи выяснили, что употребление бокала вина помогает активировать работу мозга гораздо лучше, чем решение задач по математике, а также логических головоломок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Вино запускает специфическую реакцию в эмоциональных и сенсорных частях головного мозга. Уточняется, что бокал красного или белого вина позволяет сделать работу мозга более эффективной на протяжении всего рабочего дня. Чтобы получить нужный эффект, недостаточно пробовать вино и выплевывать его обратно, как это делают сомелье. Гораздо лучше наслаждаться каждой каплей напитка.

Гордон Шеперд - профессор, написавший книгу «Нейрология: как мозг создает вкус вина» - утверждает, что разумное употребление вина помогает человеку получить от мозга максимальную выгоду, поэтому отказываться от знакомства с напитком не стоит. Профессор в своей книге подробно описывает мысль о том, что вкус - это иллюзия, создающаяся благодаря тому, как в мозге объединяются эмоции и чувства.

Чтобы получить аромат, мозг обрабатывает появившийся во рту запах алкоголя и движение жидкости. Сами молекулы вина никакого аромата не имеют. Именно из-за того, что мозгу приходится обрабатывать большой объем информации и «тренироваться», употребление вина стимулирует его лучше, чем решение самых сложных математических задач.

comments powered by Disqus
Похожие новости
РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
01:06, 08 апреля 2017 РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран

Рейтинг учитывает и смертность от вредной привычки

Детский сад вреден для детей, - ученые
23:42, 07 апреля 2017 Детский сад вреден для детей, - ученые

В будущем это может привести к диабету

Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:14, 07 апреля 2017 Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые

Любители полезных завтраков меньше болеют

Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:32, 07 апреля 2017 Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока

Открытые уроки проходят традиционно

7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04, 07 апреля 2017 7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия

Как избавиться от тяжелого состояния

Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
11:00, 07 апреля 2017 Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди

ОТ веса зависит уровень воспаления в тканях.

Появился способ обратить время вспять, - ученые
07:42, 07 апреля 2017 Появился способ обратить время вспять, - ученые

Российские ученые скептически отнеслись к заявлению корейских коллег