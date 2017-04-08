Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика

Оно запускает специфическую реакцию в областях головного мозга

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Американские исследователи выяснили, что употребление бокала вина помогает активировать работу мозга гораздо лучше, чем решение задач по математике, а также логических головоломок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Вино запускает специфическую реакцию в эмоциональных и сенсорных частях головного мозга. Уточняется, что бокал красного или белого вина позволяет сделать работу мозга более эффективной на протяжении всего рабочего дня. Чтобы получить нужный эффект, недостаточно пробовать вино и выплевывать его обратно, как это делают сомелье. Гораздо лучше наслаждаться каждой каплей напитка.

Гордон Шеперд - профессор, написавший книгу «Нейрология: как мозг создает вкус вина» - утверждает, что разумное употребление вина помогает человеку получить от мозга максимальную выгоду, поэтому отказываться от знакомства с напитком не стоит. Профессор в своей книге подробно описывает мысль о том, что вкус - это иллюзия, создающаяся благодаря тому, как в мозге объединяются эмоции и чувства.

Чтобы получить аромат, мозг обрабатывает появившийся во рту запах алкоголя и движение жидкости. Сами молекулы вина никакого аромата не имеют. Именно из-за того, что мозгу приходится обрабатывать большой объем информации и «тренироваться», употребление вина стимулирует его лучше, чем решение самых сложных математических задач.