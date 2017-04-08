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Общество

В Приморье началась подготовка к следующему учебному году

Во Владивостоке прошла межведомственная комиссия по подготовке и проверке образовательных организаций края к 2017/18 учебному году.
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля 2017г. директором департамента образования и науки Приморского края О.О.Мартыненко проведено заседание межведомственной комиссии по подготовке и проверке образовательных организаций Приморского края к новому 2017-2018 учебному году. В работе комиссии приняли участие члены комиссии, руководители отделов департамента образования и науки Приморского края.

В ходе работы комиссии особое внимание было уделено результатам федерального государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, государственного пожарного надзора в образовательных организациях Приморского края к новому 2017-2018 учебному году. По итогам заседания даны поручения по реализации мер, направленных на обеспечение своевременной приемки образовательных организаций Приморского края к новому 2017-2018 учебному году в соответствии с графиками, на создание условий для обеспечения безопасного осуществления учебного процесса.

В работе комиссии приняла участие и выступила с докладом заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю М.В.Полякова.

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