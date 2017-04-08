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Спорт

Бойцы муниципальной школы единоборств Владивостока проведут спортивные выходные

Администрация города приглашает всех желающих поддержать юных спортсменов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, с 11 часов управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Владивостока и Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу проведут соревнования по правилам kakuto system (полноконтактные поединки) и newaza (борьба), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Турниры пройдут на базе муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока (проспект 100-летия Владивостоку, 30д) среди спортсменов отделения джиу-джитсу. Возраст участников с 10 до 13 лет включительно.

В первый день, 8 апреля, соревнования пройдут по правилам kakuto system, во второй день, 9 апреля, по правилам newaza. В каждой весовой категории за 1, 2 и 3 места вручат медали и грамоты. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными призами.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поддержать юных спортсменов.

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