ГАИ Владивостока предупреждает о временном ограничении движения и парковки автотранспорта

Авто, припаркованные с нарушением Правил дорожного движения, будет эвакуирован

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня с 11 часов утра до 12 часов 15 минут в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении молодежного мероприятия «Открытие велосезона – 2017» будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская – Океанский проспект до перекрестка улиц Октябрьская – Алеутская.

С 12 часов до 13 часов будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Советская до пересечения с переулком Павленко по направлению от улицы Советская в сторону переулка Павленко;

- по переулку Павленко: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уткинской;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Уткинской до пересечения с улицей Семеновской;

- на участке автомобильной дороги от дома № 13 по улице Октябрьской до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Пологой: от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Фонтанной: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновской до дома № 21 по улице Корабельная Набережная;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до дома № 1а по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам Набережная, Тигровая, Советская, проспекту Красного Знамени, Иманская, Светланская, Пологая, Суханова, Лазо, Западная, Батарейная, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту.

Во время проведения велопробега будеу изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение с Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания молодежного мероприятия будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.

В Госавтоинспекции также подчеркнули, что автотранспорт, припаркованный с нарушением Правил дорожного движения, будет эвакуирован.