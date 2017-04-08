Афиша культурных событий Приморья с 8 по 14 апреля

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «lENIN. Образ вождя» в России единая общепринятая интерпретация ленинизма с середины 1980-х годов подверглась переосмыслению. Но нельзя отрицать, что Ленин был одним из наиболее влиятельных политиков своего времени. Его деятельность кардинально отразилась на ходе истории не только своей страны, но и всего мира.

Выставка «Заповедное ожерелье Амура», подготовленная WWF России. На ней представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева. В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 – со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

8 апреля в 12.00 и в 15.00 – познавательно-игровая программа в форме деловой игры «Торговый дом. Предпринимают дети». Ребята узнают об истории развития предпринимательства во Владивостоке, о его первых предпринимателях, создадут проект собственного предприятия, дадут ему название, определят сферу деятельности, примут участие в импровизированном товарообмене.

В 14.00 и 16.00 – обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

9 апреля в 15.00 – экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

В 12.00 – «Магия клинка». Тематическая экскурсия в рамках выставки «Холодное оружие».

В 14.00 и 16.00 – обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

13 апреля в 17.00 – исторический клуб с участием Эрики Унтербергер, правнучки военного губернатора Приморской области 1888—1897 гг.

С 10 по 14 апреля по приглашению Дальневосточного Федерального университета Владивосток посетит Эрика Унтербергер, правнучка Павла Федоровича Унтербергера, военного губернатора Приморской области (1888—1897). Имя Павла Фёдоровича хорошо известно жителям Владивостока, как и дом по адресу: Светланская 52. Этот дом с тремя барельефами больше известен как «старый Дом Пионеров», но изначально это здание было построено в 1891 году генерал-майором Владимиром Григорьевичем Мооро для военного губернатора Приморской области генерал-майора Павла Федоровича Унтербергера.

Дом чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Очарование старинной куклы» – будут представлены барышни конца XIX – начала XX веков. Фарфоровые красавицы, которые когда-то украшали покои аристократов, сегодня хранятся в частной коллекции профессионального антиквара Алёны Смышляевой во Владивостоке.

Выставка «Война в кружевах» об истории Семилетней войны посредством кукольных миниатюр. «Солдатики» трёх армий, участвовавших в ключевых сражениях Семилетней войны, будут демонстрироваться поэтапно: армии России, Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Все солдаты выполнены из пластилина и проволочного каркаса. Часть экспонатов – ружья солдат и пушки – действующая и способна по-настоящему «стрелять». С 10 по 28 февраля будет представлена армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников. Автор-создатель коллекции, Константин Ворожбит, сотрудник Приморского музея, более 30 лет занимается созданием военной миниатюры. Всего в его коллекции 1154 солдатика, более 500 из которых – конные.

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

8 апреля в 14.00 – семейная программа «Дотянуться до звёзд». В семье Сухановых были свои учёные, причастные к космосу, – академик Российской академии космонавтики Циолковского, учёный-астроном Александр Григорьевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Суханова.

9 апреля в 12.00 – диафильм «Принцесса на горошине» в программе «Волшебный фонарь». В век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек предлагаем детям просмотр диафильмов любимых сказок, рисование сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети буквально принимают за волшебство, которое делает обычный день особенным…

В 12.00 − экскурсия для детей «Традиции дома Сухановых». Все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника.

В 13.00 – экскурсия на английском языке для иностранных посетителей.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева».Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами, не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки.

8 апреля в 12.00 – экскурсия для маленьких. Детям от 5 лет. Ребята познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и узнают, для чего они были нужны. Узнают, какими приборами пользовался путешественник в экспедициях и как жили народы, которых он встречал в тайге. В конце экскурсии смотрим старый познавательный и мультипликационный фильм о сказках дальневосточных народов (Япония, Китай, Индия, Монголия, аборигены Дальнего Востока) и других народов Мира в кабинете Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника. – семейная экскурсия по Дому путешественника. Атмосфера этого дома-музея удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье. Хозяин этого дома – выдающийся путешественник и учёный, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист.

9 апреля в 11.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом». Необычная экскурсия с элементами квеста по Дому путешественника. Дети знакомятся с предметами, «населяющими» дом, угадывают факты биографии Арсеньева. Для ребят разработаны специальные маршрутные листы с заданиями, загадками, вопросами, на которые нужно найти ответы. Дети открывают для себя историю прошлого века в доме, построенном в веке XIX.

В 12.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

В 14.00 − мастер-класс «Закладки-зверюшки своими руками». Закладка − хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания. Мы поможем вашему ребёнку научиться делать красивую и оригинальную закладку.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

8 апреля в 12.00 – квест «Шли по морю корабли». Детям 7-12 лет. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

В 14.00 – в проекте «Сказки с молоком. Детям» русские народные сказки. Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка – кладезь человеческой мудрости.

9 апреля в 11.00 – семейная игровая программа «Рыбий день: подводные истории». Ребёнок становится маленькой рыбкой, которая, путешествуя по «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей. Всё это действо проходит на площадке специального проекта «Рыбий день: Погружаемся на морское дно». Помимо хорошего времяпрепровождения участие в программах даёт повод родителям для общения с детьми на непростые, но очень важные темы: страхи, семейные отношения, дружба, своё-чужое, безопасность.

В 12.00 – квест «Шли по морю корабли».

В 15:00 – квест «Вокруг света за капитаном Мэем».

В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, в оторой сказано, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12):

По 9 апреля – открытие фотовыставки «Не край земли, а самое начало!».

В экспозиции представлены более 50 работ пяти фотографов из Владивостока: Павла Ванифатова, Сергея Леонова, Алексея Воронина, Игоря Бессараба и Сергея Кирьянова.

Используя универсальные художественные возможности фотографии, авторы показывают удивительную по своему многообразию красоту дальневосточной природы, с её неповторимым обаянием. В экспозицию включены природные пейзажи и уникальные заповедные территории.

Знакомясь с фотоснимками, можно совершить завораживающее путешествие к берегам Камчатки, Сахалина, Курилам и, конечно же, по неповторимому Приморскому краю.

Цель фотовыставки – показать жителям Владивостока и гостям города красоту дальневосточной природы. По замыслу организаторов, проект не ограничивается экспозицией – он должен стать открытой коммуникационной площадкой, где пройдут встречи профессионалов с любителями фотографии и ценителями красоты родного края.

По 1 августа – в залах Приморской государственной картинной галереи открывается постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

8 апреля в 11.00 – детский мастер-класс по вокалу;

8 апреля в 12.00 – детская музыкальная программа «Делу - время, потехе - час»;

8 апреля в 18.30 – XXVI фестиваль «Дальневосточная Весна». Струнный квартет «Вдохновение»;

9 апреля в 14.00 – XXVI фестиваль «Дальневосточная Весна». Гала-концерт юных виртуозов Приморского края;

14 апреля в 18.30 – XXVI фестиваль «Дальневосточная Весна». Закрытие.

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

8 апреля в 17.00 – вечер инструментальной музыки;

8 апреля в 19.00 – балет «Корсар»;

9 апреля в 17.00 – опера «Кармен»;

11 апреля в 16.00 – мастер-класс Юрия Башмета;

11 апреля в 19.00 – камерный ансамбль «Солисты Москвы»;

13 апреля в 19.00 – балет «Жар-птица»;

14 апреля в 19.00 – опера «Травиата»;

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

8, 9 апреля в 18.30 – премьера спектакля «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс»;

12 апреля в 18.30 – спектакль «№13 или Безумная ночь»;

13 апреля в 18.30 – спектакль «Товарищ»;

14 апреля в 18.30 – спектакль «Забыть Герострата»;

«Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (г. Уссурийск, ул. Володарского, 33):

8 апреля в 18.00 – мелодрама «С вечера до полудня»;

14 апреля в 18.30 – комедия «Детектор лжи».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.