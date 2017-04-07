Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока

Открытые уроки проходят традиционно

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Здоровый образ жизни и хорошее настроение стали главными темами открытого урока, который провели сегодня сотрудники роддома № 3 Владивостока для старшеклассниц Первомайского района. Мероприятие было приурочено к празднованию Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Стоит отметить, что подобные встречи проходят регулярно. Перед учащимися выступила врач акушер-гинеколог Татьяна Москвина, которая рассказала девочкам о грамотно составленном режиме дня, спортивных нагрузках, о правильном питании и полезных продуктах, а также о вредных факторах, которые негативно влияют на текущее самочувствие и здоровье в целом. Кроме того, она объяснила, с чем связаны физиологические изменения в организме подростков и при каких симптомах следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Отдельное внимание было уделено психоэмоциональному состоянию человека. Психотерапевт «третьего» роддома Светлана Новикова поделилась со старшеклассницами простыми секретами хорошего настроения и научила тому, как ценить свои даже самые маленькие достижения и получать удовольствие, радуясь мелочам. К числу таких приятных мелочей можно отнести и небольшие подарки, которые организаторы мероприятия вручили девочкам по завершении встречи.