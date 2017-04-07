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Общество

Обладатель звания «Верховный Учитель Йоги» посетил Владивосток

Духовный лидер ежегодно посещает более 40 стран
Фото: Виктория Шевцова Фото: Виктория Шевцова
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 апреля, состоялась пресс-конференция с Человеком Мира, известным общественным деятелем, выдающимся гуманитарным и духовным лидером, входящим в пятерку самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes, номинантом на Нобелевскую премию мира, обладателем звания «Верховный Учитель Йоги» - Господином Шри Шри Рави Шанкаром, сообщает РИА VladNews.

Рави Шанкар с самого рождения был необычным ребенком. По словам матери, он начал медитировать в возрасте трех лет, а к четырем годам мог наизусть прочесть «Бхагавадгиту». Получив современное классическое образование, к 17 годам он постиг всю духовную мудрость индийской философии. А в 1982 году, выйдя из 10-дневного молчания, предложил человечеству «чудесный подарок» - сударшан-крию – дыхательную практику, которая быстро завоевала широкое признание.

В 1981 году он основал Международную некоммерческую организацию «Искусство жизни», обладающую особым консультативным статусом Совета ООН по экономическим и социальным вопросам. Целью деятельности данной программы является развитие общечеловеческих ценностей и, тем самым, устранение агрессии конфликтов во всем мире. В ее курсах приняли участие более миллиона человек.

В 1986 году деятельность Рави Шанкара была отмечена президентом Индии. Он также председательствовал на многочисленных международных конференциях по вопросам здоровья и взаимоотношения между людьми и получил несколько наград за гуманитарные программы.

Ежегодно гуманитарный и духовный лидер посещает более 40 стран.

- Рад снова вернуться в Россию. Я путешествовал из Европы в Америку, из Америки в Японию, а из Японии «перепрыгнул» во Владивосток. Мне много рассказывали об этом городе люди, с которыми мы встречались в разных уголках планеты, они говорили, что обязательно нужно сюда приехать. Считаю, что мир-это одна большая семья, которую мы навещаем, благодаря путешествиям, - рассказывает Господин Шри Шри Рави Шанкар.

Индийский гуру также является основателем международного форума «За этику в бизнесе».

По его словам, самый сильный грех в бизнесе, который мешает нам правильно вести переговоры, общаться с коллегами – это стресс. Занятия йогой – лишь первый шаг ради избавления от него. Второй – это быть здоровым, третий – быть счастливым, четвертый – испытать безусловную любовь. «Жизнь не останавливается на том, что у вас нет стресса. Приключение жизни – это получить высшую мудрость и безусловную любовь. И до тех пор пока вы не нашли это, будет желание чего-то большего», - говорит Рави Шанкар.

Одна из причин посещения Мастером Владивосток направлена на развитие его искусства в Приморской столице.

«У меня состоится встреча с местными учителями йоги. Хотелось бы поговорить, какие у них планы, что могут предоставить нам в осуществлении их. Я лишь выскажу свою точку зрения, то, как я вижу дальнейшее развитие», - рассказал он.

Также на пресс-конференции Рави Шанкар выразил свои соболезнования жителям Петербурга о случившемся теракте 3 апреля в метро. Стоит напомнить, что в результате взрыва погибли 14 человек, 62 пассажира получили ранения.

- Безусловно, мир стал жесток. Считаю, что людям, совершающим такие страшные действия, «промыли» мозги. Они уверены, что если вы не согласны с их интерпретацией и пониманием Бога, то у вас нет права существовать. Думаю, дабы избежать этого – должно быть четкое понимание человека о том, что в мире существует много разных культур, и каждый вправе сам выбирать то, во что он хочет или не хочет верить. Очень печально, что в Санкт-Петербурге произошел теракт. Хочу выразить свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших от взрыва людей, - прокомментировал общественный деятель.

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