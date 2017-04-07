Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога

Мужчины задержаны на посту Пограничный в Приморье

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники автомобильного таможенного поста Пограничный и сотрудники оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни (Приморский край) обнаружили незадекларированные в установленной форме стратегически важные объекты - рога носорога суммарной стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения таможенного контроля в рукавах куртки, которую имел при себе гражданин РФ, было обнаружено 2 свертка с частями рогов носорога. Еще один пакет с фрагментом животного мужчина прикрепил с помощью пояса и скотча к телу в районе талии под одеждой. Позже таможенники обнаружили еще несколько сокрытых аналогичным способом от таможенного контроля рогов, но уже у другого мужчины.

В общей сложности правонарушители пытались незаконно вывезти семь фрагментов рогов белого носорога, отнесенных к стратегически важным ресурсам. Общий вес товара составил более 2,5 килограмма. Эксперты оценили товар на 9 миллионов 886 тысяч рублей.

В отношении правонарушителей возбуждено два уголовных дела. Проводится расследование.