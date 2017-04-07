В субботу Владивосток вновь накроют дожди 17:28, 07 апреля В субботу Владивосток вновь накроют дожди
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:16, 07 апреля Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
Премьера спектакля 16:04, 07 апреля Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти (Фото)
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
18:25
РИА VladNews ждет ваших новостей!
18:25
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
18:25
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
18:14
Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:01
Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога
17:42
Советник по вопросам инвестиций назначен в Приморье
17:32
Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:28
В субботу Владивосток вновь накроют дожди
17:26
Обладатель звания «Верховный Учитель Йоги» посетил Владивосток Фото
17:14
Топ востребованных профессий-2017
17:04
Грузооборот по транспортному коридору «Приморье-1» увеличился за год вдвое
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:02
Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя Фото
14:58
Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке
14:48
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
14:39
Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске Эксклюзив
14:32
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке Фото и Видео
14:20
Более 350 детей-сирот обрели семьи в Приморье с начала 2017 года
14:19
Рубль продолжает падать
14:04
Астрономы рассказали, пригодна ли для жизни система TRAPPIST-1
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога

Мужчины задержаны на посту Пограничный в Приморье
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники автомобильного таможенного поста Пограничный и сотрудники оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни (Приморский край) обнаружили незадекларированные в установленной форме стратегически важные объекты - рога носорога суммарной стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения таможенного контроля в рукавах куртки, которую имел при себе гражданин РФ, было обнаружено 2 свертка с частями рогов носорога. Еще один пакет с фрагментом животного мужчина прикрепил с помощью пояса и скотча к телу в районе талии под одеждой. Позже таможенники обнаружили еще несколько сокрытых аналогичным способом от таможенного контроля рогов, но уже у другого мужчины.

В общей сложности правонарушители пытались незаконно вывезти семь фрагментов рогов белого носорога, отнесенных к стратегически важным ресурсам. Общий вес товара составил более 2,5 килограмма. Эксперты оценили товар на 9 миллионов 886 тысяч рублей.

В отношении правонарушителей возбуждено два уголовных дела. Проводится расследование.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке
16:16, 07 апреля 2017 Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Куда пойти?

За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:54, 07 апреля 2017 За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений

Комментарии РАН и МЧС

Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:46, 07 апреля 2017 Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку

Возбуждено уголовное дело

Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:34, 07 апреля 2017 Необычное ДТП произошло во Владивостоке

Подробности устанавливаются

Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:07, 07 апреля 2017 Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц

Арестовано 18 автомобилей

Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске
14:39, 07 апреля 2017 Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину
13:26, 07 апреля 2017 При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину

Причиной пожара стало короткое замыкание