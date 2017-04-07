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Спорт

Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья

26 марта в караоке-клубе GRAMMY был вручен переходящий Кубок соревнований
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Стартовавшая 24 февраля азартными боями на хоккейной коробке Зимняя Бизнес-спартакиада Приморья, организованная при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края, сразу взяла мощный разгон. 13 компаний, в командах которых за главный приз соревнований сражались 306 спортсменов-любителей, проявили свое мастерство, физическую подготовку и сильный командный дух в 10 видах спорта. Дисциплины были традиционными - хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, сноубординг, пулевая стрельба, бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, боулинг. Каждый вид спорта был по-своему ярким, зрелищным, эмоциональным, и даже «новички» Спартакиады – команды компаний DNS, «Русская Рыбопромышленная Компания» показали волю к победе и спортивный характер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. 

И все же «ветераны» проекта недвусмысленно дали понять, что лавры чемпионов отдавать не намерены. Команды постоянно тренируются, сплачивают свои команды и, разумеется, поднимаются на высшие ступеньки пьедестала. Завоевать максимальное количество очков им помогают и выступления в максимальном количестве видов спорта. Однако все точки над «i» расставляет вердикт судейской коллегии, которую традиционно возглавляет судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры Галина Евгеньевна Нестеренко. Профессиональный и объективный подход судей позволяет разрешить любые спорные ситуации, возникающие в пылу борьбы за победу.

В нынешнем сезоне «золотые» очки завоевала команда «СКАН» (ДВО РАН) и стала победителем VI Зимней Бизнес-спартакиады. Лидеру прошлого года пришлось расстаться с главным призом соревнований – переходящим Кубком и довольствоваться на этот раз вторым почетным местом. Впрочем, в караоке -клубе GRAMMY награды были вручены не только тройке лидеров. Организаторы Зимней Бизнес-спартакиады подготовили специальные призы для тех, кто показал лучшие результаты в разных видах спорта, а также дипломы и медали участников. Для знаков спортивного отличия в этом году был даже разработан фирменный стиль.

- Мы видим, с каким интересом команды участвуют в соревнованиях, готовятся к ним, а после завершения Спартакиады оформляют странички на корпоративных сайтах. Причем некоторые компании уже имеют целую коллекцию завоеванных кубков! - говорит Президент Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута. – Хотелось бы отметить, что чаще всего спортивный успех сопутствует тем представителям бизнеса, где есть не только внимание руководителя к тим-билдингу, но и координатор, помогающий команде организационно.

Итак, VI Зимняя Бизнес-спартакиада завершена. Возможно, в следующем году будет представлено больше видов спорта, больше, появятся новые команды. Например, сегодня ведутся переговоры о возможном участии в проекте международных компаний. Но сейчас на повестке дня – VII Летняя Бизнес-спартакиада. Она стартует 23 сентября и продлится до 29 октября. Самое время начинать подготовку к новым рекордам!

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