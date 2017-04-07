Россия и Индия упрощают визовый режим

Льготные условия для граждан обеих стран

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

На сайте информационного агентства RNS появилась информация о том, что представители России и Индии договорились об упрощении визового режима для своих граждан. Об этом на одной из официальных встреч с прессой об этом заявил индийский посол Панкадж Саран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Саран указал на то, что процедура упрощения визового режима между Россией и Индией началась ещё год назад. На сегодня у обеих сторон есть договорённость, что облегчает условия въезда для россиян.

Таким образом, каждый россиянин, который подал документы на визу, сможет получить разрешение на пятилетнее пребывание в Индии с целью туризма, бизнеса, а возможно и с целью ПМЖ.

Также на пресс-конференции Панкаджу Сарану задавали вопросы по поводу возможности безвизового режима между Россией и Индией. На это посол ответил, что сейчас подобные проекты находятся на стадии разработки, поскольку необходимо уладить ещё очень много вопросов. Вполне возможно, что через несколько лет у российских граждан будет возможность посещать Индию без визы.