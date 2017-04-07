Владивостокцы увидят постановку 7 апреля в 18.30

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

7 и 8 апреля на Малой сцене Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля Джона Маррелла "Смех Лангусты". Камерный, стильный, эмоциональный спектакль о доживающей на средиземноморской вилле последний год своей жизни великой актрисе Саре Бернар, сообщает РИА VladNews.

Рядом с ней только ее секретарь, которому она рассказывает о своей жизни, семье, ярких эпизодах, незабываемых встречах, мужчинах, ролях, путешествиях. Обо всем, что сделало ее «суперзвездой». Все это было в прошлом. А сегодня она, как можно подумать, всеми забытая старуха-инвалид, пишущая на краю могилы книгу своих воспоминаний. Она пожилая, но по-прежнему величественная. Живая и утверждающая: "Надо жить, а не ждать смерти!"

На пресс-конференции, которая прошла в театре им. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий сообщил, что данная постановка - актерская история. А малая сцена в театре им. Горького востребована среди жителей и гостей Владивостока.

- Там трудно врать. Зритель может прочувствовать те переживания, те беспокойства, ту драматическую историю безногой женщины. У нее же ампутирована нога. Она играла в спектакле и должна была падать с высоты. И простой монтировщик, как это бывает, не положил в это время маты. Она упала, сломала ногу, но продолжала играть пьесу до тех пор, пока ей не сказали, что нужно ампутировать часть ноги. Это актерская история, которую мы покажем на малой сцене нашего театра. Я считаю, что мы должны достаточно часто менять наименования на малой сцены, потому что ее любят. Мне нравится, когда встречаешь режиссера из Москвы, а он говорит: «У меня все продано на два года вперед». И я думаю, какое же это счастье. А у нас зал на 70 мест. И у нас востребовано. Мы хотели бы, чтобы это продолжалось,- сообщил Ефим Звеняцкий.

Стоит отметить, что в честь Всемирного Дня театра, который празднуют в конце апреля, жители и гости приморской столицы уже посмотрели постановку Виктора Бусаренко "Однажды летом в Чулимске". Также завтра, 8 апреля, в театре им. Горького состоится премьера комедии "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс".