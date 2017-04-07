Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:16, 07 апреля Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
Премьера спектакля 16:04, 07 апреля Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти (Фото)
Необычное ДТП произошло во Владивостоке 15:34, 07 апреля Необычное ДТП произошло во Владивостоке
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
16:54
РИА VladNews ждет ваших новостей!
16:54
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
16:54
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:02
Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя Фото
14:58
Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке
14:48
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
14:39
Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске Эксклюзив
14:32
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке Фото и Видео
14:20
Более 350 детей-сирот обрели семьи в Приморье с начала 2017 года
14:19
Рубль продолжает падать
14:04
Астрономы рассказали, пригодна ли для жизни система TRAPPIST-1
13:52
Запрет на торговлю непищевым спиртом продлен до лета
13:38
Рейды на предприятия для снижения неформальной занятости проходят во Владивостоке
13:26
При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину
13:14
Кто испортил дорогу в пригороде Владивостока? Видео
13:09
Водители во Владивостоке устроили перестрелку в ходе конфликта
12:57
Контрактников в российской армии больше, чем призывников
12:45
Осужденные в Приморье выходят на свободу с дипломами
12:36
Студент из Владивостока погиб под груженным самосвалом
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти

Владивостокцы увидят постановку 7 апреля в 18.30
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

7 и 8 апреля на Малой сцене Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького состоится премьера спектакля Джона Маррелла "Смех Лангусты". Камерный, стильный, эмоциональный спектакль о доживающей на средиземноморской вилле последний год своей жизни великой актрисе Саре Бернар, сообщает РИА VladNews.

Рядом с ней только ее секретарь, которому она рассказывает о своей жизни, семье, ярких эпизодах, незабываемых встречах, мужчинах, ролях, путешествиях. Обо всем, что сделало ее «суперзвездой». Все это было в прошлом. А сегодня она, как можно подумать, всеми забытая старуха-инвалид, пишущая на краю могилы книгу своих воспоминаний. Она пожилая, но по-прежнему величественная. Живая и утверждающая: "Надо жить, а не ждать смерти!"

На пресс-конференции, которая прошла в театре им. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий сообщил, что данная постановка - актерская история. А малая сцена в театре им. Горького востребована среди жителей и гостей Владивостока.

- Там трудно врать. Зритель может прочувствовать те переживания, те беспокойства, ту драматическую историю безногой женщины. У нее же ампутирована нога. Она играла в спектакле и должна была падать с высоты. И простой монтировщик, как это бывает, не положил в это время маты. Она упала, сломала ногу, но продолжала играть пьесу до тех пор, пока ей не сказали, что нужно ампутировать часть ноги. Это актерская история, которую мы покажем на малой сцене нашего театра. Я считаю, что мы должны достаточно часто менять наименования на малой сцены, потому что ее любят. Мне нравится, когда встречаешь режиссера из Москвы, а он говорит: «У меня все продано на два года вперед». И я думаю, какое же это счастье. А у нас зал на 70 мест. И у нас востребовано. Мы хотели бы, чтобы это продолжалось,- сообщил Ефим Звеняцкий.

Стоит отметить, что в честь Всемирного Дня театра, который празднуют в конце апреля, жители и гости приморской столицы уже посмотрели постановку Виктора Бусаренко "Однажды летом в Чулимске". Также завтра, 8 апреля, в театре им. Горького состоится премьера комедии "Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс".

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке
14:32, 07 апреля 2017 Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке

Спустя два года «Артэтаж» предстал перед горожанами во всей красе

Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» распахнут двери уже завтра
19:33, 05 апреля 2017 Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» распахнут двери уже завтра

В 2017 году запанирована 21 выставка.

Детский хор «Камертон» во Владивостоке отметит 30-летие праздничными концертами
16:01, 05 апреля 2017 Детский хор «Камертон» во Владивостоке отметит 30-летие праздничными концертами

Программа мероприятий

Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель
14:54, 04 апреля 2017 Академический театр имени Максима Горького: репертуар на апрель

Зрителей ждут четыре премьеры

Юлия Самойлова выступит на
00:02, 03 апреля 2017 Юлия Самойлова выступит на "Евровидении" 11 мая

Проведена жеребьевка

Бобу Дилану дали Нобелевскую премию
21:00, 02 апреля 2017 Бобу Дилану дали Нобелевскую премию

Чтобы забрать деньги, музыканту придется выступить с лекцией

Детей Владивостока посетило
19:20, 30 марта 2017 Детей Владивостока посетило "Вдохновение"

Традиционная выставка работ