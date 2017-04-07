Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной 22:23, 07 апреля Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье 20:31, 07 апреля Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
В субботу Владивосток вновь накроют дожди 17:28, 07 апреля В субботу Владивосток вновь накроют дожди
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
00:29
РИА VladNews ждет ваших новостей!
00:29
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
00:29
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
23:42
Детский сад вреден для детей, - ученые
22:23
Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
21:04
Змеи голодают ради секса, - ученые
20:31
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
19:03
Экспорт вина из Грузии вырос на 85%‍
18:14
Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:01
Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога
17:42
Советник по вопросам инвестиций назначен в Приморье
17:32
Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:28
В субботу Владивосток вновь накроют дожди
17:26
Обладатель звания «Верховный Учитель Йоги» посетил Владивосток Фото
17:14
Топ востребованных профессий-2017
17:04
Грузооборот по транспортному коридору «Приморье-1» увеличился за год вдвое
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:02
Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя Фото
14:58
Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке
14:48
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Детский сад вреден для детей, - ученые

В будущем это может привести к диабету
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Норвежскими учёными установлено, что детские сады плохо влияют на психику ребёнка. И, таким образом, они считают, что в будущем это может выйти наружу и родителям стоит обратить внимание на эту проблему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today

В принципе, детские сады сами по себе не несут какого-либо вреда, а вот недостаток любви и внимания со стороны родителей имеет огромное значение. Отмечается, что с самого начала посещения детского сада и отдаления от родителей, у ребёнка запускается процесс изменения его поведения. И от того, в какую сторону это поведение изменится, зависит его будущее.

Норвежские специалисты смогли понять, что такие дети склонны чаще испытывать чувство стресса. Это значит, что в будущем их ожидает множество хронических заболеваний - например, диабет.

Именно поэтому авторы исследования предлагают родителям проводить больше времени со своими детьми, поскольку так можно будет избежать большинства негативных последствий. Также учёные подвергли сомнениям убеждения тех родителей, которые считают, что ребёнок полноценно развивается, если посещает детский сад.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:14, 07 апреля 2017 Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые

Любители полезных завтраков меньше болеют

Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:32, 07 апреля 2017 Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока

Открытые уроки проходят традиционно

7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04, 07 апреля 2017 7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия

Как избавиться от тяжелого состояния

Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
11:00, 07 апреля 2017 Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди

ОТ веса зависит уровень воспаления в тканях.

Появился способ обратить время вспять, - ученые
07:42, 07 апреля 2017 Появился способ обратить время вспять, - ученые

Российские ученые скептически отнеслись к заявлению корейских коллег

Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
21:26, 06 апреля 2017 Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство

У людей существует детская амнезия

Стала известна причина откровенности после секса
20:03, 06 апреля 2017 Стала известна причина откровенности после секса

Этот же эффект дает просмотр эротики