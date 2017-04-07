Детский сад вреден для детей, - ученые

В будущем это может привести к диабету

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Норвежскими учёными установлено, что детские сады плохо влияют на психику ребёнка. И, таким образом, они считают, что в будущем это может выйти наружу и родителям стоит обратить внимание на эту проблему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today

В принципе, детские сады сами по себе не несут какого-либо вреда, а вот недостаток любви и внимания со стороны родителей имеет огромное значение. Отмечается, что с самого начала посещения детского сада и отдаления от родителей, у ребёнка запускается процесс изменения его поведения. И от того, в какую сторону это поведение изменится, зависит его будущее.

Норвежские специалисты смогли понять, что такие дети склонны чаще испытывать чувство стресса. Это значит, что в будущем их ожидает множество хронических заболеваний - например, диабет.

Именно поэтому авторы исследования предлагают родителям проводить больше времени со своими детьми, поскольку так можно будет избежать большинства негативных последствий. Также учёные подвергли сомнениям убеждения тех родителей, которые считают, что ребёнок полноценно развивается, если посещает детский сад.