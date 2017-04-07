Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной

Во Владивостоке осадки маловероятны

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В первой половине предстоящей недели осадки маловероятны. Ночные температуры понизятся до 0…−11 °C, на южном побережье до +5 °C. Днем воздух прогреется до +13…+22 °C. На побережье южными ветрами будет выноситься прохладный морской воздух, здесь +5…+12 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во вторник будет без осадков. Потеплеет до 1-5 градусов. Северные районы Приморья окажутся под влиянием циклона. Температурный фон +9…+16 °C, на восточном побережье +4…+8 °C.

В середине недели Приморье вновь накроет циклон, в результате чего в крае пойдут дожди.

Во Владивостоке в начале недели осадки маловероятны. В середине недели возможен небольшой дождь. Дневные температуры не превысят +7…+11 °C, а ночью +2…+5 °C.