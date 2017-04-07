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Топ востребованных профессий-2017

Нужны юристы - но не нужны управленцы
Фото: uCoz Фото: uCoz
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Минтруд озвучил наиболее востребованные профессии в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Так, наибольшим спросом на рынке труда пользуются юристы, научные работники, врачи и квалифицированные специалисты в промышленности, строительства и транспорта. Довольно сложно будет трудоустроится менеджерам, руководителям и документоведам. 

Согласно данным российского рынка труда, сейчас работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях:

«Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областей и культуры», - отмечают в Минтруде.

При этом работники бизнес-сферы, менеджеры и документоведы чаще остальных остаются незанятыми в России, отмечают в ведомстве:

«По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей», - заявили в министерстве. 

На сегодня в России нет предпосылок для роста безработицы. Сейчас уровень безработицы в России составляет 5,6% от уровня экономически активного населения. По итогам 2017 года этот показатель не будет превышать 5,8-5,9%. 

Как считают эксперты, в ближайшие несколько лет будет расти спрос на IT-специалистов: мобильных разработчиков, специалистов по кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других областях.

Ощущается в стране и дефицит на врачей высшей квалификации. Если в крупных городах потребность в таких специалистах в принципе удовлетворена, то на периферии чувствуется острый дефицит. 

Растет также спрос на юристов. Но при этом требования к представителям этой профессии с каждым годом растут. Легко смогут трудоустроиться юристы, которые не только окончили престижный университет, стажировались в крупной компании и могут похвастаться хорошим багажом знаний в профессиональной сфере. Работодатели все чаще ищут юристов, которые свободно владеют английским и другими языками.

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