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Общество

Змеи голодают ради секса, - ученые

Специалисты наблюдали за пресмыкающимися
Фото: sonnikonline.club Фото: sonnikonline.club
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты сделали необычное открытие, оказывается, что змеи способны голодать ради секса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

По словам специалистов, особи, которые голодают приблизительно 3 недели становятся раздраженными и сексуально возбужденными, готовыми спариваться с другими особями. Это может способствовать свободному разведению особей змей-подвязок.

Тысячи извивающихся змей могут быть опасными для человека, однако, что касается змей-подвязок, то они настолько заняты сексом, что ученые, изучающие их, больше беспокоятся о том, чтобы случайно не наступить на них. Самцы змей-подвязок становятся жертвами "удовольствия", так как они укорачивают теломеры.

Таким образом, можно сделать вывод, что голодающие особи мужского пола змей-подвязок жаждут секса больше, чем те, которые питаются правильно.

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