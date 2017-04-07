Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Необычный поступок владивостокского автолюбителя поверг в шок прохожих. Инцидент случился в центре города, где, наплевав на все правила и запреты парковки, водитель джипа марки Nissan решил припарковать своё транспортное средство непосредственно на тротуаре. Стоит отметить, что в будний день потом людей в центре Владивостока огромен. И стоящий посреди прохода автомобиль значительно замедляет движение на тротуаре.
Теперь владивостокцам приходится обходить транспорт и "стоять в пробке" на тротуаре.