Автолоюбитель перешел все границы и припарковался на тротуаре

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Необычный поступок владивостокского автолюбителя поверг в шок прохожих. Инцидент случился в центре города, где, наплевав на все правила и запреты парковки, водитель джипа марки Nissan решил припарковать своё транспортное средство непосредственно на тротуаре. Стоит отметить, что в будний день потом людей в центре Владивостока огромен. И стоящий посреди прохода автомобиль значительно замедляет движение на тротуаре.

Теперь владивостокцам приходится обходить транспорт и "стоять в пробке" на тротуаре.

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