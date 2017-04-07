Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:16, 07 апреля Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
Премьера спектакля 16:04, 07 апреля Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти (Фото)
Необычное ДТП произошло во Владивостоке 15:34, 07 апреля Необычное ДТП произошло во Владивостоке
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
16:54
РИА VladNews ждет ваших новостей!
16:54
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
16:54
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:02
Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя Фото
14:58
Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке
14:48
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
14:39
Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске Эксклюзив
14:32
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке Фото и Видео
14:20
Более 350 детей-сирот обрели семьи в Приморье с начала 2017 года
14:19
Рубль продолжает падать
14:04
Астрономы рассказали, пригодна ли для жизни система TRAPPIST-1
13:52
Запрет на торговлю непищевым спиртом продлен до лета
13:38
Рейды на предприятия для снижения неформальной занятости проходят во Владивостоке
13:26
При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину
13:14
Кто испортил дорогу в пригороде Владивостока? Видео
13:09
Водители во Владивостоке устроили перестрелку в ходе конфликта
12:57
Контрактников в российской армии больше, чем призывников
12:45
Осужденные в Приморье выходят на свободу с дипломами
12:36
Студент из Владивостока погиб под груженным самосвалом
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия

Как избавиться от тяжелого состояния
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Всемирный день здоровья, отмечаемый каждый год 7 апреля в день основания ВОЗ, является уникальной возможностью мобилизовать действия в отношении какой-либо темы в области здравоохранения, волнующей людей во всем мире. Темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья 2017 г. будет депрессия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Депрессия – распространенное психическое расстройство, от которого страдают люди всех возрастных и социальных групп. Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные дела, в течение, по меньшей мере, двух недель. Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствует несколько из перечисленных ниже симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.

Уровень психического здоровья человека в каждый данный момент времени определяется многочисленными социальными, психологическими и биологическими факторами. Так, например, устойчивое социально-экономическое давление признается фактором риска для психического здоровья отдельных людей и сообществ. Плохое психическое здоровье связано также с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми условиями на работе, гендерной дискриминацией, социальным отчуждением, нездоровым образом жизни, рисками насилия и физического нездоровья, а также с нарушениями прав человека. Существуют также особые психологические и личностные факторы, из-за которых люди становятся уязвимыми перед психическими расстройствами. И, наконец, имеется ряд биологических причин психических расстройств, включая генетические факторы, которые способствуют дисбалансу химических веществ в мозге.

Прежде всего, необходимо знать, что с депрессией можно и нужно бороться. Существуют эффективные средства профилактики и лечения депрессии. Основу лечения составляют применение медикаментов и психотерапия.

Для того, чтобы препятствовать развитию депрессии, нужно научиться преодолевать стрессовые ситуации. Здоровый образ жизни, регулярная зарядка, правильный режим, здоровый сон, регулярное сбалансированное питание, достаточная двигательная активность помогут бороться со стрессом и сохранить душевное равновесие. Находите время для своих увлечений, любимых книг и встреч с друзьями. Положительные эмоции — основной фактор в профилактике депрессии.

Во всем мире негативные стереотипы, связанные с психическими заболеваниями, включая депрессию, по-прежнему мешают людям обращаться за помощью. Обсуждение проблемы депрессии с членом семьи, другом или профессиональным медработником помогает разрушить негативные стереотипы и подтолкнуть все большее число людей к тому, чтобы, наконец, обратиться за помощью. Разговор с людьми, которым вы доверяете, может быть первым шагом к избавлению от депрессии. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
11:00, 07 апреля 2017 Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди

ОТ веса зависит уровень воспаления в тканях.

Появился способ обратить время вспять, - ученые
07:42, 07 апреля 2017 Появился способ обратить время вспять, - ученые

Российские ученые скептически отнеслись к заявлению корейских коллег

Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство
21:26, 06 апреля 2017 Ученые узнали, в каком возрасте человек перестает помнить свое детство

У людей существует детская амнезия

Стала известна причина откровенности после секса
20:03, 06 апреля 2017 Стала известна причина откровенности после секса

Этот же эффект дает просмотр эротики

Как распространялся птичий грипп по России
18:32, 06 апреля 2017 Как распространялся птичий грипп по России

До ноября 2016 года болезни в стране не было

Стала известна главная причина появления прыщей
17:32, 06 апреля 2017 Стала известна главная причина появления прыщей

С проблемой сталкивается 80-85% молодых людей

Российские ученые создали вечные пломбы
14:12, 06 апреля 2017 Российские ученые создали вечные пломбы

В основе наночастиц - оксиды металлов, обладающие антибактериальными свойствами