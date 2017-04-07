Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийск, в районе улицы Горького, 115Б. Женщина-водитель за рулем автомобиля марки Nissan Primera не убедилась в безопасности совершаемого ею маневра, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Kia Bongo, которым управлял мужчина 61 года рождения. Как следствие, автомобили получили серьезные механические повреждения.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что 34-летняя женщина также получила травму - ушиб правого бедра.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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