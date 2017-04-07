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Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийск, в районе улицы Горького, 115Б. Женщина-водитель за рулем автомобиля марки Nissan Primera не убедилась в безопасности совершаемого ею маневра, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Kia Bongo, которым управлял мужчина 61 года рождения. Как следствие, автомобили получили серьезные механические повреждения. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что 34-летняя женщина также получила травму - ушиб правого бедра. 

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02

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