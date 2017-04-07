Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в городе Уссурийск, в районе улицы Горького, 115Б. Женщина-водитель за рулем автомобиля марки Nissan Primera не убедилась в безопасности совершаемого ею маневра, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Kia Bongo, которым управлял мужчина 61 года рождения. Как следствие, автомобили получили серьезные механические повреждения.
В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что 34-летняя женщина также получила травму - ушиб правого бедра.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.