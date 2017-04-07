Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя 15:02, 07 апреля Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя (Фото)
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына 14:48, 07 апреля В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске 14:39, 07 апреля Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 07 пятница
15:23
РИА VladNews ждет ваших новостей!
15:23
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
15:23
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
15:02
Пешеходы Владивостока обескуражены поведением местного водителя Фото
14:58
Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке
14:48
В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына
14:39
Невнимательная женщина стала причиной серьезной аварии в Уссурийске Эксклюзив
14:32
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке Фото и Видео
14:20
Более 350 детей-сирот обрели семьи в Приморье с начала 2017 года
14:19
Рубль продолжает падать
14:04
Астрономы рассказали, пригодна ли для жизни система TRAPPIST-1
13:52
Запрет на торговлю непищевым спиртом продлен до лета
13:38
Рейды на предприятия для снижения неформальной занятости проходят во Владивостоке
13:26
При возгорании в Уссурийске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину
13:14
Кто испортил дорогу в пригороде Владивостока? Видео
13:09
Водители во Владивостоке устроили перестрелку в ходе конфликта
12:57
Контрактников в российской армии больше, чем призывников
12:45
Осужденные в Приморье выходят на свободу с дипломами
12:36
Студент из Владивостока погиб под груженным самосвалом
12:34
Серьезный пожар полыхал во Владивостоке все утро
12:22
В России скоро могут возродить вытрезвители
12:07
Житель Приморья перевозил в своей машине марихуану
11:58
Владивостокские гостиницы получат звезды
11:50
Обменять валюту по индивидуальному курсу могут дальневосточники в Сбербанке
11:41
Парень и девушка пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
11:32
​Автомобилист сбил девушку во Владивостоке и скрылся Эксклюзив
11:23
Названы лучшие предприятия и менеджеры года в Приморье
11:23
Сбербанк выступит генеральным партнёром Недели финансовой грамотности
11:16
Дерзкое убийство в Приморье: коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор
11:11
Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить
11:00
Ученые: худые женщины больше подвержены раку груди
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Рубль продолжает падать

Курс валют на 7 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.43 рублей, а евро - 60.08 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По словам аналитика ВТБ24 Алексея Михеева, рубль, хоть и обновил максимумы года сегодня, все-таки реагировал сдержанно на рост нефти. Поэтому итогам дня рубль даже падает, хотя нефть еще пока показывает рост. Финансисты также уверены, что рубль вплоть до конца недели продолжит своё падение.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 56.80 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 60.60 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 59.70 рублей за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить
11:11, 07 апреля 2017 Минвостокразвития: Стоимость квадратного метра жилья в ДФО надо повысить

И довести плановые показатели в программах переселения из ветхого и аварийного жилья до реальных

Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»
10:03, 07 апреля 2017 Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»

Разрыв между числом заявок и выданных гектаров слишком велик

Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве
09:47, 07 апреля 2017 Заместитель председателя Думы в Приморье подозревается в мошенничестве

Злоумышленница сама с собой заключила договор

На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС
09:21, 07 апреля 2017 На Дальнем Востоке построят первую в мире плавучую АЭС

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год

В Приморье скоро откроется производство очистных установок для сточных вод
04:02, 07 апреля 2017 В Приморье скоро откроется производство очистных установок для сточных вод

В городе Уссурийск

В Приморье вырос экспорт сельхозпродукции
03:02, 07 апреля 2017 В Приморье вырос экспорт сельхозпродукции

А также вывоз ее в другие регионы РФ

В России на 19,8 млн человек стало беднее
19:13, 06 апреля 2017 В России на 19,8 млн человек стало беднее

Прожиточный минимум составил практически 34 тыс. рублей