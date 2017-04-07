Рубль продолжает падать

Курс валют на 7 апреля

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.43 рублей, а евро - 60.08 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По словам аналитика ВТБ24 Алексея Михеева, рубль, хоть и обновил максимумы года сегодня, все-таки реагировал сдержанно на рост нефти. Поэтому итогам дня рубль даже падает, хотя нефть еще пока показывает рост. Финансисты также уверены, что рубль вплоть до конца недели продолжит своё падение.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 56.80 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 60.60 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 59.70 рублей за один евро.