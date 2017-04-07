Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые

Любители полезных завтраков меньше болеют

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе длительного исследования выяснили, что каши в ежедневном рационе питания значительно продлевают жизнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалист провели исследование, участниками которого стали 400 тысяч добровольцев, которые рассказали, что они ели и когда. Полученные данные были сопоставлены с их здоровьем.

По словам специалистов, люди, которые часто и с удовольствием кушали обычную кашу, имели лучшую сопротивляемость болезням в сравнении с другими, они имели больше шансов встретить в добром здравии глубокую старость.

Как оказалось, самыми полезными являются каши из необработанного цельного зерна, которые содержат клетчатку. Это могут быть гречка, овсянка или коричневый рис. Ячневую и перловую кашу следует кушать тем, кто страдает запорами - эти крупы помогут от них избавиться. А вот манная каша, например, рекомендована врачами в послеоперационном периоде, так как полезна для желудка и кишечника.

Ученые отмечают, что есть мюсли и хлопья с молоком на завтрак не следует. Лучше с утра побаловать себя кашей, что будет намного полезнее и приятнее.