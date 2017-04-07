Экспорт вина из Грузии вырос на 85%‍

На рост экспорта вина может оказать большое влияние министерство сельского хозяйства

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Согласно данным за первый квартал 2017 года, экспорт вина из Грузии увеличился примерно на 85%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Всего в январе-марте из Грузии экспортировано 14,199 млн бутылок вина. В денежном выражении рост экспорта составил 77%. Было подчеркнуто, что наибольший объем пришелся на Россию - 8 млн 987,7 тыс. бутылок.

Стоит отметить, что среди основных импортеров грузинского вина также нужно выделить Китай, поставки на рынок которого увеличились почти в 4 раза - до 1 млн 794,2 тыс. бутылок. Далее следуют Украина (1 млн 305,5 тыс. бутылок), Польша (561,3 тыс. бутылок), Казахстан (473,5 тыс. бутылок).

Кроме того, республика экспортировала чачу (грузинская водка), коньячный спирт и виноматериалы. Общий доход от их реализации составил $58,5 млн (рост на 76,7%)

«Это очень хороший показатель. Особенно радует то, что растет диверсификация рынков и среди экспортеров наряду с соседними странами имеются уже рынки Евросоюза и Китая, поставки на которые растут быстрыми темпами. Это еще раз указывает на большое значение экспортного потенциала нашей страны», — премьер-министр страны Георгий Квирикашвили

Как отметил премьер, на рост экспорта вина может оказать большое влияние министерство сельского хозяйства.

Георгий Квирикашвили также призвал Минсельхоз и Национальное агентство вина к координации в процессе экспорта. По его словам, сейчас на некоторых рынках грузинские предприниматели ведут друг с другом «непродуктивную конкуренцию».