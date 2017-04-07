Советник по вопросам инвестиций назначен в Приморье

Краю важно наладить взаимоотношения между органами исполнительной власти

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич назначена общественным советником по вопросам формирования инвестиционного климата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Деятельность нового советника будет направлена на организацию эффективных коммуникаций между органами власти, бизнесом и экспертным сообществом в рамках реализации программы по повышению инвестиционной привлекательности Приморья. А также налаживание взаимоотношений между органами исполнительной власти края, призванных повысить качество предоставления государственных услуг для бизнеса.