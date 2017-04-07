За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений

Комментарии РАН и МЧС

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Сейсмологи зарегистрировали порядка 10 землетрясений, произошедших с вечера четверга в заливе Озерной у восточного побережья Камчатки, где 29 марта произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Из этих сейсмособытий можно выделить два наиболее сильных. Магнитуда обоих составила 5,4", - сказал представитель РАН. Первое из наиболее заметных землетрясений произошло в пятницу в 3:40 по местному времени, второе - в пятницу в 9:27 по местному времени. Их энергетический класс составил 12,2 и 11,6 соответственно.

"Эпицентры этих землетрясений находились в 84-89 км северо-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал геофизик.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что оба этих землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.