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Общество

В субботу Владивосток вновь накроют дожди

Воздух прогреется до +14 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье прошли дожди на большей территории края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Вчера воздух прогрелся до +10…+19 °C.

К утру осадки прекратились, температура воздуха понизилась до +5…−2 °C.

Во Владивостоке днем выпало 6 мм дождя, ночью обошлось без осадков, сохранялся туман. За день воздух прогрелся до +7…+10 °C, к утру с усилением северного ветра столбики термометров опустились до +3…+4 °C.

Сегодня, 7 апреля, в Приморском крае без осадков. Ветер свежий, на побережье сильный. Тепло, +10…+20 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня сильный северо-западный ветер ослабеет. Температура воздуха повысится до +10…+13 °C.

Ближайшей ночью к краю подойдет очередной циклон, который принесет с собой дожди, местами со снегом. Температура воздуха повысится на 2–4 градуса по сравнению с предыдущей ночью, 0…+9 °C. Восточная половина Приморья остается под влиянием антициклона. Здесь без осадков, морозно, −1…−4 °C.

В субботу днем сохранятся дожди различной интенсивности. После полудня на западе края осадки прекратятся, усилится западный, северо-западный ветер. Температура воздуха +10…+18 °C, в восточных районах +3…+9 °C.

Во Владивостоке ночью и утром будет облачно, небольшой, временами умеренный дождь, местами туман, ветер юго-восточный сильный, температура воздуха +3…+5 °C. Во второй половине дня прояснит, ветер северо-западный свежий, воздух прогреется до +11…+14 °C.

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