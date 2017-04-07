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Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц

Арестовано 18 автомобилей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

За месяц работы с системой «Дорожный пристав» на самых оживленных дорогах Владивостока (площадь Борцов Революции, Вторая речка, Седанка и Первомайский район) приставы проверили более 14 тысяч авто, владельцы 900 из них оказались должниками по различным категориям исполнительных производств. Водителям были разъяснены способы оплаты задолженности и вручены требования о явке в районные отделы судебных приставов. Для 18 автовладельцев встреча с судебными приставами закончилась наложением ареста на транспортное средство. Кроме этого, непосредственно на месте рейдов с должников было взыскано более 250 тысяч рублей – задолженность по оплате штрафов ГИБДД. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

Операция на территории Владивостока и других городов Приморского края продолжается.

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