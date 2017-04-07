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Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

В ходе розыска сотрудники МВД России на транспорте задержали 23-летнего парня, который находился в розыске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что злоумышленник вместе со своим сообщником похитил два силовых кабеля с рефрижераторных вагонов длиной порядка сорока метров, находящихся на железнодорожных путях станции Гайдамак во Владивостоке.

Задержанный рассказал, что совершил кражу с целю получения денежных средств от продажи. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

Сообщается, что фигурант дела попался совершенно на другом преступлении. Он пытался ограбить девушку в ее же собственном автомобиле, и был задержан по «горячим следам» сотрудниками полиции.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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