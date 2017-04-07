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Главный санитарный врач РФ прокомментировала залежи угольной пыли в Находке

«По факту, что не запрещено, то разрешено»
Фото: orensmi.ru Фото: orensmi.ru
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Главный санитарный врач России Анна Попова в Госдуме прокомментировала ситуацию с угольной пылью, буквально засыпавшей город Находка Приморского края: как отметила Попова, сложности в защите права жителей приморского города дышать чистым воздухом были связаны с отсутствием соответствующих нормативов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФППК. Главный санитарный врач напомнила, что в советское время перевалкой подобных грузов в стране занимались только специализированные порты:

«В советское время у нас был, и сейчас это сохраняется, норматив исключительно для работников - шахтеров, для тех, кто имеет пыль в воздухе рабочей зоны. Не было необходимости нормировать угольную пыль в атмосферном воздухе в жилой застройке, потому что такого не было никогда», - сказала Анна Попова. Сегодня же в Находке открытой перевалкой угля занимаются 12 стивидорных компаний. Отсутствие мер защиты окружающей среды сделало жизнь горожан невыносимой, и люди регулярно выходят на митинги с требованием вернуть им возможность дышать и жить в чистом городе.

«По факту, что не запрещено, то разрешено», - прокомментировала Анна Попова ситуацию с отсутствием госконтроля в данной сфере. Впрочем, сообщила она, что сейчас Роспотребнадзор оперативно создал и уже две недели применяет в Приморье методику измерения и нормирования угольной пыли в жилых зонах. Также она добавила, что за последние три месяца теруправление Роспотребнадзора во Владивостоке пять раз обращалось в суд с требованием приостановить деятельность объектов - нарушителей:

«Суд не приостановил ни разу, ограничившись наложением штрафов», - отметила Анна Попова.

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