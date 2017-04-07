Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока

Патриотический «Львенок», спортивный «Катерок» и мечтательные «Солнечные лучики»

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Помимо стандартных занятий во многих детских садах Владивостока есть еще и специальные направления, сообщет РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С детства ребятам прививают любовь к природе, развивают спортивные навыки или, например, проводят практические занятия на собственном маленьком огороде, рассказывая малышам, как посадить редис.

Детские сады – это давно уже не просто место для временного пребывания детей. Квесты, спектакли, сюжетно-ролевые игры – все это успешно применяют педагоги для развития детского интеллекта и способностей. Какие именно специализации сегодня есть в детсадах, рассказали в управлении образования администрации города. Для обзора использовали 10 садиков, но на самом деле почти в каждом саду (их в городе больше 100) есть свое направление.

Патриотический «Львенок» (детсад №26, Некрасовская, 76а). В этом садике уделяют большое внимание воспитанию любви к своему городу и стране. Сегодня «Львенок» посещают 222 малыша. Воспитатели используют собственные инновационные наработки. Самыми популярными и любимыми здесь стали проекты: «Моя семья», «Необъятная вселенная» и «Россия – моя мастерская».

Оздоравливающий «Дельфиненок» (детсад № 39, ул. Гульбиновича, 27). Здесь 340 воспитанников. В садике особенное внимание уделяют детям с опорно-двигательными проблемами, внедряя занятия со стэп-платформами (стэп-аэробика). Кроме того, в «Дельфиненке» проводятся закаливающие процедуры, фитотерапия, ароматерапия, дыхательная гимнастика и точечный массаж.

Мечтательные «Солнечные лучики» (детсад № 20, ул. Лермонтова, 91б). В коллективе детского сада № 20 работают мечтатели и фантазёры, которые решили создать вокруг своего учреждения волшебный зелёный лес.

Каждый год на территории детского сада силами воспитателей и родителей высаживаются молодые деревья, кустарники, создаются цветники, а малыши трудятся на мини-огородах.

Инклюзивный сад №29 (ул. Нейбута, 28). В саду 13 групп, из них 2 – ясельные. В учреждении проводится большая работа по инклюзивному образованию, социализации детей с ограниченными возможностями через совместную деятельность с родителями и воспитанниками.

Нравственно-патриотический садик №43 (ул. Гульбиновича, 32). Регулярно здесь проводят акцию «Подарок солдату» и организовывают экскурсии в воинские части и встречи с военнослужащими.

Почти школьная «Улыбка» (ул. Гризодубовой, 32). В этом садике ведется отдельная работа по подготовке к школе. Например, есть занятия «Речевичок» - подготовка речи детей. Устраиваются экскурсии в соседнюю школу №21, совместные с ней праздники и многое другое.

Экологический садик № 163 (ул. Гульбиновича, 57). Особое внимание здесь уделяют экологическому воспитанию. Дети с воспитателями участвуют в акциях «Чистый дворик» и «Наш огород». Посещают парки и Ботанический сад.

Исследовательская «Звездочка» (ул.Полярная, 8). Уклон на познавательно-исследовательскую деятельность. Например, совсем недавно здесь прошел необычный образовательный квест. Дошкольники «попутешествовали» по заповедникам Приморья в поисках представителей семейства кошачьих, вспомнили их особенности и повадки.

Спортивный «Катерок» (ул.Анны Щетининой, 11). Рассчитан на 240 деток. Особенное внимание здесь уделяют физическому развитию дошкольников. Активно используют в образовательной работе здоровье сберегающие технологии. А также регулярно проводят праздник в бассейне «Здоровье в капельке воды».

Духовно-нравственный «Светлячок» (ул.Бородинская, 29). В садике есть кабинет «Грамоты», комнаты «Сказок» и «Национального быта», изостудия. Все это, как рассказывают педагоги, очень помогает в воспитании малышей. Также в «Светлячке» есть фольклорная студия «Иван да Марья», где ребята играют на русских народных инструментах.