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Общество

В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию

Запланировано много мероприятий, посвященных Дню Победы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 6 апреля, в администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию населения города., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.Провел заседание заместитель председателя совета, начальник управления по делам молодежи администрации города Дмитрий Нестеренко.

Представители администрации Владивостока, думы города, городских учебных заведений и общественных организаций обсудили план основных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории города, а также ряд мероприятий и способы взаимодействия организаций в рамках патриотического воспитания населения.

«У нас запланировано много мероприятий, посвященных Дню Победы. В этом году по традиции пройдут акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». Мы надеемся, что вузы города активно поддержат эти мероприятия. Одним из основных патриотических событий станет шествие горожан «Бессмертный полк». Цель сегодняшнего координационного совета – это обмен мнениями и контактами для совместного взаимодействия по предложенным проектам», - рассказал Дмитрий Нестеренко.

На заседании представители вузов рассказали о своей работе по воспитанию молодежи и предложили свои проекты по воспитанию в горожанах патриотизма и любви к родному городу. Так, начальница центра патриотического воспитания МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Марина Каменева предложила провести предстоящим летом проект «Город в тельняшках» - это праздник, отражающий «морскую» душу, романтичность и крепкий характер владивостокцев. В рамках проекта было предложено организовать променад в тельняшках для жителей города, лектории с морскими байками и историями о Владивостоке и другие локальные площадки.

Начальник отдела внеучебной работы со студентами ДВФУ Игорь Филиппов представил координационному совету проект #УЛицаГероев, в рамках которого предполагается размещение в сети Интернет, школах города, в общественном транспорте и других подходящих местах информации о героях, в честь которых названы улицы и остановки Владивостока.

Все проекты вызвали оживленную дискуссию и получили одобрение совета. Как подчеркнул Дмитрий Нестеренко, патриотическое воспитание – одно из важных направлений деятельности управления. По окончании заседания его участники договорились о совместной работе по предложенным проектам и в области патриотического воспитания молодежи.

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