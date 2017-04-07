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Культура

Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» открыты во Владивостоке

Спустя два года «Артэтаж» предстал перед горожанами во всей красе
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 6 апреля, во Владивостоке состоялось открытие четырёх новых выставочных залов в Центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). На 380 квадратных метрах второго и третьего этажей старинного особняка разместились самые разные работы - картины, панно, инсталляции и скульптуры. В торжественной церемонии открытия приняли участие поклонники живописи, художники, галеристы, представители общественности. С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

«Сегодня можно с уверенностью сказать – мечты сбываются, - отметила Елена Щёголева. – Ведь еще несколько лет назад жители Владивостока только могли мечтать о том, что в городе будет настоящий центр современного искусства. На его появление повлияло решения двух человек. Это Александр Городний, который передал в дар городу Владивостоку свою коллекцию, и глава Владивостока Игорь Пушкарёв, который принял решение создать муниципальный центр современного искусства и разместить его в старинном особняке – доме Демби».

И вот спустя два года «Артэтаж» предстал перед горожанами во всей красе. В здании проведены масштабные ремонтные работы. Здесь обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, сохранившимся в особняке со времён постройки. Так, были сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально.

По замыслу Александра Городнего в залах на втором этаже будут располагаться временные выставки, а на третьем – постоянная экспозиция.

«Мы представляем здесь настоящую классику – это работы Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, на втором этаже готовим большую выставку «Посмотри на Владивосток» в честь Дня города, а сейчас здесь можно увидеть работы Евгения Макеева, Виктора Серова и многих других художников, - рассказал Александр Городний. – Огромная благодарность тем художникам, с которыми я начинал, которые помогали мне собирать коллекцию, а также администрации Владивостока, ведь ранее я неоднократно пытался доказать всем властям, что городу необходимо выставочное пространство».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. Сейчас в двух залах «Артэтажа» по-настоящему кипит творческая жизнь. Фотовыставки, выставки живописи и графики... Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель. В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка.

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