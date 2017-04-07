В Приморье уже полтора года мать ищет своего сына

О местонахождении молодого человека ничего неизвестно

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Полтора года назад в Приморье пропал молодой человек Евгений Астафьев, сообщает РИА VladNews. Последнее подтвержденное место пребывания - г.Уссурийск, дата 20 ноября 2015 года.

Евгений Астафьев, 1991 года рождения, страдал провалами памяти после перенесенной травмы, поэтому свои данные он может и не вспомнить.

Приметы: на вид 30 лет, рост 172 см, волос темно-русый, глаза светло-карие.

Особые приметы: искривление спинки носа вправо, на верхней челюсти отсутствуют 2,3,4 передние зубы, на левой руке 3 шрама от порезов.

Мать Евгения не теряет надежды увидеть своего сына живым.

Всем, кто может сообщить о местонахождении Евгения, просьба звонить 02, 84234323031(полиция), 89147212232

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