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Общество

Рейды на предприятия для снижения неформальной занятости проходят во Владивостоке

С января по март 2017 года было посещено 56 организаций
Фото: zelpravda.ru Фото: zelpravda.ru
Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Месячник по легализации трудовых отношений проводится во Владивостоке с 3 по 28 апреля. В рамках акции в городе организована работа по выявлению областей экономики и групп населения, наиболее подверженных неформальной занятости, а так же развернута кампания по информированию населения и работодателей о негативных последствиях нелегальной трудовой деятельности и выплаты зарплаты «в конвертах».

Напомним, работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды ведется во Владивостоке на постоянной основе. При администрации Владивостока создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители администрации города и края, центра занятости населения, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда в Приморском крае, прокуратуры и других ведомств и общественных объединений.

Одним из наиболее действенных мероприятий по снижению неформальной занятости стало проведение в 2017 году совместных информационных мероприятий (рейдов) по выявлению фактов нелегального использования труда работников в организациях торговли, общественного питания. Проводят такие рейды два раза в месяц специалисты администрации Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю, Фонда социального страхования, Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Владивостоку.

Основной целью совместных рейдов является понуждение работодателей заключать трудовые договоры с работниками в соответствии с нормами трудового законодательства и исключить выплату заработной платы «в конвертах».

В ходе проведения рейдов работодателей информируют об установленной федеральным законодательством административной ответственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Работникам также разъясняются последствия работы без оформления трудовых отношений в сфере оплаты и охраны труда, отсутствия документально подтверждённого страхового стажа для назначения пенсии, оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

С января по март 2017 года было посещено 56 организаций.

Следует отметить, что на текущий год департаментом труда и социального развития Приморского края до Владивостокского городского округа доведён контрольный показатель по снижению неформальной занятости в количестве 20 011 человек (то есть, столько человек должно быть официально трудоустроено вместо нелегальной занятости).

Для сравнения, в 2016 году общими усилиями специалистов органов администрации города Владивостока, налоговой службы, Фонда социального страхования, отделения Пенсионного фонда РФ, Государственной инспекции труда в Приморском крае, КГБУ «Приморский центр занятости населения», прокуратуры города Владивостока и других ведомств, выведено из сектора нелегальных трудовых отношений 10 072 человека.

Также в целях соблюдения прав работающих граждан жители Владивостока в период проведения «Месячника по легализации трудовых отношений» могут принять участие в анонимном опросе (формализованном интервью), сообщив о нарушении их трудовых прав, заполнив анонимную анкету:

- на сайте КГБУ «Приморский центр занятости населения»:

- в холле КГБУ «Приморский центр занятости населения»;

- на официальном сайте администрации города Владивостока, в разделе «Неформальная занятость»;

- в МКУ «Многофункциональный центр Владивостокского городского округа» расположенных по адресам:

- ул. Давыдова, д. 9;

- ул. Верхнепортовая, д. 76а;

- пр. 100-летия Владивостока, д. 44;

- Партизанский пр., д. 28а;

- ул. Адмирала Невельского, д. 13;

- ул. Лермонтова 36, 2 этаж, кабинет 13;

Открыты телефоны «горячей линии» по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и заработной платы ниже установленного размера заработной платы:

- Государственная инспекция труда в Приморском крае:

тел. 226-96-63, 226-89-38;

- Администрация города Владивостока:

тел. 2614-444, 2614-485;

- КГБУ «Приморский центр занятости населения»:

тел. 226-74-82;

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