Студент из Владивостока погиб под груженным самосвалом

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Накануне на 18 км автодороги Хабаровск-Владивосток погиб студент из Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Страшное ДТП произошло ранним утром в четверг.

По словам очевидцев, молодой человек, двигавшийся на автомашине Ford Focus, влетел в самосвал Howo. В результате лобового столкновения иномарка оказалась расплющенной, в прямом смысле этого слова.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики и спасатели. Однако спасать было некого. Водитель иномарки при ударе оказался расплющенным в собственном авто.

По словам друзей погибшего парня, накануне он поругался со своей девушкой. По всей видимости, молодой человек решил прокатиться на скорости, чтобы снять стресс.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, также им предстоит выяснить, находились ли еще люди в пострадавшем автомобиле.

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