Более 350 детей-сирот обрели семьи в Приморье с начала 2017 года

26 малышей вернулись в свои семьи

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

С начала 2017 года в Приморье усыновили и взяли под опеку 353 ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В настоящее время в семьях нуждаются еще 2455 детей, но стоит отметить, что количество детей-сирот в Приморье с каждым годом становится меньше.

Сообщается, что с начала года 243 ребенка были устроены под опеку, 50 – в приемную семью, 34 – на усыновление, а вот в свои семьи вернулись 26 малышей.

Стоит отметить, что семьи, принявшие трех и более детей-сирот, к выплатам ежемесячных денежных средств получают доплату до величины прожиточного минимума. Ежемесячное содержание детей в 2017 году составляет 13 573 рубля на ребенка. Также усыновители получают по краевому закону социальную выплату на улучшение жилищных условий.