Астрономы рассказали, пригодна ли для жизни система TRAPPIST-1

Геомагнитные бури буквально разрывают эту планетную систему

Владивосток, пятница, 07 апреля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что расположенная в относительной близости от нас планетная система TRAPPIST-1, вероятно, непригодна для жизни из-за мощных выбросов плазмы, происходящих на «родительской» звезде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Одиночная звезда TRAPPIST-1 находится на небольшом (по астрономическим меркам, конечно) удалении от Солнца – 39,5 светового года. Однако повышенное внимание научного мира звезда привлекает не только из-за этого. В феврале 2017 года исследователи заявили, что рядом со светилом расположены семь планет размером с Землю. Причем три из них находятся в обитаемой зоне.

Многие поспешили назвать эти планеты потенциальным «вторым домом для землян», однако нашлись и скептики. Дело в том, что звезда TRAPPIST-1 является красным карликом, сильно отличающимся от нашего Солнца. Теперь ученые из Обсерватории Конкоя подтвердили, что на планетной системе вряд ли возможна жизнь. Используя космический телескоп «Кеплер», ученые за 80-дневный период зафиксировали 42 вспышки высокоэнергетического излучения. Причем в пяти случаях пиков интенсивности было сразу несколько.

Между вспышками в среднем проходит всего лишь 28 часов. Для стабилизации атмосферы после одной из них должно пройти как минимум 30 тысяч лет. Кроме этого, сила магнитного поля экзопланет должна достигать десятков и сотен Гаусс (для примера, у нашей планеты данный показатель равен 0,5 Гаусс). Происходящие на планетах TRAPPIST-1 геомагнитные бури в сотни или даже тысячи раз сильнее явлений, имеющих место на Земле.

В 1859 году произошел солнечный супершторм, во время которого по всему земному шару можно было видеть яркие полярные сияния. На территории Европы и Северной Америки наблюдались отказы телеграфных систем.

Впрочем, даже если эти выводы подтвердятся, не стоит отчаиваться. Ведь не так давно было объявлено о том, что потенциально обитаемая планета находится у ближайшей к нам звезды – Проксимы Центавра. Последняя расположена на удалении всего лишь 4,2 световых года.